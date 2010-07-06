Хиллари Клинтон заверила Грузию в поддержке США
Поддержку Грузии со стороны Соединенных Штатов пообещала секретарь США Хиллари Клинтон, прибывшая в Грузию с краткосрочным визитом.
"Правительство США и народ США всегда будут стоять рядом с Грузией, как со страной-партнером", заверила Клинтон и выразила мнение, что Грузия уже стала "состоявшейся страной", сообщает агентство "Новости-Грузия".
Выступая на пресс-конференции в Тбилиси, Хиллари Клинтон заявила, что ее слова о поддержке Грузии представляют позицию президента США Барака Обамы. В свою очередь, президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что воодушевлен поддержкой Вашингтона.
Клинтон заявила, что Соединенные Штаты были последовательны в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Грузии.
Она подчеркнула, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.
После российско-грузинского конфликта 2008 года только Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, международным сообществом эти территории по-прежнему признаются как часть Грузии.
По ее словам, и сама Хиллари Клинтон, и президент Обама высказали свою точку зрения на эту проблему президенту России Дмитрию Медведеву в ходе его недавнего визита в США.
Российский премьер-министр Владимир Путин призвал правительство Грузии к самостоятельному разрешению конфликта с Осетией и Абхазией. "Не нужно искать решение на стороне", - прокомментировал Путин высказывания Хиллари Клинтон.