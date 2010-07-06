Хиллари Клинтон заверила Грузию в поддержке США

"Правительство США и народ США всегда будут стоять рядом с Грузией, как со страной-партнером", заверила Клинтон и выразила мнение, что Грузия уже стала "состоявшейся страной", сообщает агентство "Новости-Грузия".

Выступая на пресс-конференции в Тбилиси, Хиллари Клинтон заявила, что ее слова о поддержке Грузии представляют позицию президента США Барака Обамы. В свою очередь, президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что воодушевлен поддержкой Вашингтона.

Клинтон заявила, что Соединенные Штаты были последовательны в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Она подчеркнула, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

После российско-грузинского конфликта 2008 года только Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, международным сообществом эти территории по-прежнему признаются как часть Грузии.

По ее словам, и сама Хиллари Клинтон, и президент Обама высказали свою точку зрения на эту проблему президенту России Дмитрию Медведеву в ходе его недавнего визита в США.