Мешок с мусором поднял оперативные службы г. Нижний Тагил по тревоге
6 июля 2010, 16:18ОбществоArtem
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Вчера в 10.50 в дежурную часть позвонили обеспокоенные тагильчане и сказали, что на Привокзальной площади в мусорном контейнере возле остановочного комплекса маршруток лежит подозрительный пакет, перемотанный веревкой.
По тревоге были подняты все оперативные службы города. На место приехал лично начальник УВД Нижнего Тагила Андрей Исаев. Прилегающую территорию оцепили, все «Газели» отогнали на безопасное расстояние. Взрывотехники проверили пакет, и оказалось что это простой мусор, аккуратно завернутый в пакет. Движение железнодорожного транспорта нарушено не было. Вся работа оперативников заняла около 40-ка минут.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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