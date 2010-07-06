Мешок с мусором поднял оперативные службы г. Нижний Тагил по тревоге

По тревоге были подняты все оперативные службы города. На место приехал лично начальник УВД Нижнего Тагила Андрей Исаев. Прилегающую территорию оцепили, все «Газели» отогнали на безопасное расстояние. Взрывотехники проверили пакет, и оказалось что это простой мусор, аккуратно завернутый в пакет. Движение железнодорожного транспорта нарушено не было. Вся работа оперативников заняла около 40-ка минут.