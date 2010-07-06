Очередная порция жары идет на Урал. Это может спровоцировать пожары

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре областного МЧС, пожароопасную обстановку в лесах грозит создать жаркая погода, которая вновь установится в регионе. По прогнозам синоптиков, на этой неделе столбик термометра вновь достигнет 30-ти градусной отметки, дождей не ожидается. Главам муниципалитетов направлено «экстренное предупреждение». Рекомендовано ограничить въезд машин и заход людей в лес. Свердловчан специалисты просят не разводить костров в лесу, не бросать непотушенные окурки и спички, не сжигать траву и мусор, а при обнаружении пожара нужно немедленно сообщить о нем по телефону 01.