Омбудсмен занялась проблемой садоводов г. Нижний Тагил
6 июля 2010, 16:53ОбществоArtem
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Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова решила поставить точку в бедах садоводов коллективного сада № 5 «Уралвагонзавода», которые неоднократно обращались к омбудсмену за помощью.
По обращению одного из садоводов – пожилой женщины, которая возделывает свой участок уже 55 лет, Татьяна Мерзлякова инициировала проверку УВЗ департаментом Росприроднадзора по УрФО. По мнению садоводов, предприятие сбрасывает производственные отходы в реку Ватиха, из-за чего постоянно топит соседние сады. Как рассказала Татьяна Мерзлякова, она надеется, что проверка должна раз и навсегда решить эту проблему.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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