Омбудсмен занялась проблемой садоводов г. Нижний Тагил

По обращению одного из садоводов – пожилой женщины, которая возделывает свой участок уже 55 лет, Татьяна Мерзлякова инициировала проверку УВЗ департаментом Росприроднадзора по УрФО. По мнению садоводов, предприятие сбрасывает производственные отходы в реку Ватиха, из-за чего постоянно топит соседние сады. Как рассказала Татьяна Мерзлякова, она надеется, что проверка должна раз и навсегда решить эту проблему.