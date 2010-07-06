Пенсии и пособия жителям г. Нижний Тагил доставляются без сбоев

Впрочем, как отметили в нижнетагильском управлении Пенсионного Фонда, ни в одном из регионов страны сбоев не было. Пенсии и пособия получают 40 миллионов россиян, среди них - 120 тысяч жителей Нижнего Тагила и Пригорода. Всего за первое полугодие Пенсионный фонд перечислил в адрес тагильских пенсионеров и льготников свыше 6 миллиардов рублей. С 1 июля социальные пенсии были дополнительно увеличены на 3,4%. Средний размер увеличения составил 176 рублей. Пенсия в новом размере будет выплачена в июле.