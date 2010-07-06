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С начала года цены в Свердловской области выросли на 5%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С начала года цены в Свердловской области выросли на 5%

6 июля 2010, 15:51ОбществоArtem
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