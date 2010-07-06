С начала года цены в Свердловской области выросли на 5%

По итогам июня цены на все товары и услуги выросли на 0,5 %. По данным статистики, самый больший рост наблюдается у цен на продовольственные товары, за исключением алкогольных напитков — около 1%. Всего с начала года цены на продовольствие поднялись почти на 5%. А на первом месте по подорожанию - услуги — их стоимость увеличилась более чем на 8%, отмечает АПИ.