Сегодня - Всемирный день поцелуя

А двадцать лет назад праздник был утвержден Организацией Объединенных Наций. В России же на него обратили внимание несколько лет назад. Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев. А КалендРу приводит несколько любопытных фактов, связанных с поцелуями. Так, некий американец Вольфрам из Миннесоты за 8 часов поцеловал 8001 человека. Это произошло 15 сентября 1990 года. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,5 секунды. Первый поцелуй на экране запечатлели в 1896 году Мэй Ирвин и Джон Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй». Самый насыщенный поцелуями фильм: «Дон Жуан» 1926 года. В нем насчитали 191 поцелуй.