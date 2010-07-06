Сенатор Россель будет курировать строительство трамплинов на Долгой

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, обсуждали реконструкцию комплекса трамплинов на горе Долгая. Свердловская область должна стать центром подготовки сборной России по лыжному двоеборью к олимпиаде в Сочи. Но темпы финансирования проекта из федерального бюджета не позволяют завершить строительство к ближайшему соревновательному циклу. Чтобы ускорить процесс, Свердловская область готова выдать строителям госгарантию на 600 миллионов рублей. Однако этого недостаточно, чтобы полностью закончить реконструкцию. Александр Мишарин предложил Эдуарду Росселю курировать эту тему, чтобы добиться своевременного финансирования объекта из федерального бюджета. Сенатор пообещал провести все необходимые переговоры.