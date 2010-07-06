«Сухой закон» для водителей вступил в силу
6 июля 2010, 10:37ОбществоОльга
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Госдума поддержала президентский законопроект, полностью исключающий возможность употребления алкоголя за рулем.
Документом вносятся изменения в закон "О безопасности дорожного движения", запрещающие эксплуатацию транспортных средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Одновременно из Административного кодекса РФ исключаются нормы, допускающие возможность управления автомобилем при наличии в организме человека абсолютного этилового спирта в концентрации до 0,3 грамма на один литр крови, или до 0,15 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
Под запрет могут попасть даже спиртосодержащие продукты питания: кефир, кумыс и квас. Однако, как утверждают эксперты, необходимо употребить около трех литров этих продуктов, чтобы алкотестер показал наличие алкоголя.
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