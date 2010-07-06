«Сухой закон» для водителей вступил в силу

Документом вносятся изменения в закон "О безопасности дорожного движения", запрещающие эксплуатацию транспортных средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Одновременно из Административного кодекса РФ исключаются нормы, допускающие возможность управления автомобилем при наличии в организме человека абсолютного этилового спирта в концентрации до 0,3 грамма на один литр крови, или до 0,15 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.