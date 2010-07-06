Тестирование школьников на наркотики должно стать обязательным везде

На этом настаивает глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его мнению, только так можно будет остановить рост наркомании. Тестирование, по словам главного санитарного врача России, поможет выявить наркоманов на ранней стадии и попытаться вылечить их. В Свердловской области, в рамках эксперимента, уже прошло тестирование школьников. За два месяца анализы сдали почти шесть тысяч детей и подростков. Оказалось, что наркотики – хотя бы раз в жизни – пробовало 3% учащихся. В этом году на наркотики планируется проверить ещё 75 тысяч школьников, отмечает радиостанция «Эхо-Москвы-Екатеринбург».