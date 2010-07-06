Водители-должники могут лишиться прав

Он заявил, что подобный опыт, заслуживающий серьезного внимания, существует в ряде государств и добавил, что дискуссия по данной теме будет вестись внутри министерства юстиции, в случае положительного заключения соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Парфенчиков подчеркнул, что такая мера не будет распространяться на должников, профессия которых связана с вождением автомобиля, уточняет «Интерфакс».