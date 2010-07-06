Выставку "Оборона и защита-2010" в г. Нижний Тагил посетит глава МЧС Южной Осетии

Глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов примет участие в уральской выставке «Оборона и Защита-2010», сообщает ИА «Рес». По его мнению, участие в выставке будет способствовать дальнейшему расширению деловых контактов в области военно-технического сотрудничества и укреплению связей участников выставки.

VI международная выставка технических средств обороны и защиты будет проходить с 14 по 17 июля 2010 года в г. Нижний Тагил. Организатором выставки выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Мероприятие пройдет при содействии Министерства Обороны РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства иностранных дел, ФСВТС России, а также ОАО «Рособоронэкспорт».