Выставку "Оборона и защита-2010" в г. Нижний Тагил посетит глава МЧС Южной Осетии
Глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов примет участие в уральской выставке «Оборона и Защита-2010», сообщает ИА «Рес». По его мнению, участие в выставке будет способствовать дальнейшему расширению деловых контактов в области военно-технического сотрудничества и укреплению связей участников выставки.
Глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов примет участие в уральской выставке «Оборона и Защита-2010», сообщает ИА «Рес». По его мнению, участие в выставке будет способствовать дальнейшему расширению деловых контактов в области военно-технического сотрудничества и укреплению связей участников выставки.
VI международная выставка технических средств обороны и защиты будет проходить с 14 по 17 июля 2010 года в г. Нижний Тагил. Организатором выставки выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Мероприятие пройдет при содействии Министерства Обороны РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства иностранных дел, ФСВТС России, а также ОАО «Рособоронэкспорт».
В выставке примут участие порядка 250 предприятий из 29 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На выставке пройдет демонстрация достижений предприятий в области разработок новой продукции и технологии, оказания содействия предприятиям по расширению рынка сбыта продукции, технических и научных разработок, продвижение продукции на внешний и внутренний рынок. В рамках выставки также пройдут научно практические конференции, брифинги, семинары, круглые столы.