Житель г. Нижний Тагил, расстрелявший жену и милиционеров, направлен на лечение
6 июля 2010, 16:28ОбществоArtem
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Громкое преступление произошло в ноябре прошлого года.
Мужчина из охотничьего ружья сначала ранил жену, а затем двух сотрудников ОМОН, прибывших на помощь женщине. Квартиру пришлось тогда брать штурмом. По результатам судебно-психиатрической экспертизы буйный тагильчанин признан невменяемым. У него обнаружили психическое расстройство - слабоумие. Мужчина уже помещен в психиатрический стационар, где ему оказывается медицинская помощь, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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