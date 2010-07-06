Житель г. Нижний Тагил, расстрелявший жену и милиционеров, направлен на лечение

Мужчина из охотничьего ружья сначала ранил жену, а затем двух сотрудников ОМОН, прибывших на помощь женщине. Квартиру пришлось тогда брать штурмом. По результатам судебно-психиатрической экспертизы буйный тагильчанин признан невменяемым. У него обнаружили психическое расстройство - слабоумие. Мужчина уже помещен в психиатрический стационар, где ему оказывается медицинская помощь, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.