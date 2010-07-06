Зритель фильма про вампиров испугался до смерти
6 июля 2010, 15:41ОбществоArtem
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23-летний житель Новой Зеландии был обнаружен мертвым в кинотеатре новозеландского Веллингтона сразу после вечернего сеанса фильма «Сумерки. Сага. Затмение».
Работник кинотеатра решил, что зритель уснул в кресле, и попросил сотрудника службы безопасности разбудить молодого человека. Однако сделать это не удалось. На место была вызвана «скорая помощь», но помочь мужчине медики уже не смогли. По следам полицейских, случай этот «необъяснимый, но не подозрительный».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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