Зритель фильма про вампиров испугался до смерти

Работник кинотеатра решил, что зритель уснул в кресле, и попросил сотрудника службы безопасности разбудить молодого человека. Однако сделать это не удалось. На место была вызвана «скорая помощь», но помочь мужчине медики уже не смогли. По следам полицейских, случай этот «необъяснимый, но не подозрительный».