Любовь в борьбе за подарок. Конкурс необычных историй знакомства на TagilCity.ru вышел на финишную прямую

В День Петра и Февронии Муромских на TagilCity.ru будет идти последний день голосования за удивительные истории любви, поэтому мы приглашаем вас всех помочь конкурсантам в выигрыше романтического ужина в ресторане «MaximАрт».

А с 6 по 9 июля пройдет проверка голосов на накрутки, но, надеемся, что таковых не найдем, ведь в конкурсах на портале Тагилсити, как и в настоящей, искренней любви, нет места обману. Желаем удачи нашим участникам, крепких отношений и неисчерпаемого взаимопонимания.