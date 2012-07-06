Любовь в борьбе за подарок. Конкурс необычных историй знакомства на TagilCity.ru вышел на финишную прямую
6 июля 2012, 08:04Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нежные и страстные. Комичные и романтичные. Необычные истории знакомства влюбленных Нижнего Тагила встретились в конкурсе от магазина здоровья «Казанова» накануне народно-православного праздника - Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
В День Петра и Февронии Муромских на TagilCity.ru будет идти последний день голосования за удивительные истории любви, поэтому мы приглашаем вас всех помочь конкурсантам в выигрыше романтического ужина в ресторане «MaximАрт».
А с 6 по 9 июля пройдет проверка голосов на накрутки, но, надеемся, что таковых не найдем, ведь в конкурсах на портале Тагилсити, как и в настоящей, искренней любви, нет места обману. Желаем удачи нашим участникам, крепких отношений и неисчерпаемого взаимопонимания.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей