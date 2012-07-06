На «Мадагаскар» за 100 рублей!
6 июля 2012, 16:27ОбществоSirGray
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Кинотеатр «Россия» объявляет грандиозную распродажу билетов на «Мадагаскар 3D».
На «Мадагаскар» за 100 рублей!
Кинотеатр «Россия» объявляет грандиозную распродажу билетов на «Мадагаскар 3D».
С 5 по 11 июля цена билета на 3D-мультфильм «Мадагаскар» для всех всего 100 рублей.
Спешите увидеть любимых героев!
Бронируйте билеты по телефону: 49-99-59
Информация на сайте кинотеатра «Россия».
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