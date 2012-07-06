Неожиданным рок-выступлением у рынка «Зеленый бульвар» порадовали тагильчан музыканты (ФОТО)

Музыка начала раздаваться по округе часов с пяти вечера, вводя в недоумение жителей близлежащих домов. Привыкнув слышать только шум отбойных молотков в период ремонта дорог и гул проезжающих автомобилей, люди с удивлением выглядывали из окна, чтобы посмотреть, где играет музыка. А музыка играла на рынке «Зеленый бульвар». Музыканты устроили небольшой инструментальный концерт, порадовав гуляющих и спешащих с работы домой тагильчан.

Выступления музыкантов и других представителей культуры на улице больше свойственны Европе. Там, например, в Греции, можно зачастую увидеть на улице клоуна, мима, музыканта или художника, развлекающих публику. Поэтому отдых в Греции - один из самых интересных и увлекательных. Кстати, стоимость проживания в отделях Греции не так высока, как в других странах.