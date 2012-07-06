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Нижний Тагил, возможно, скоро получит титул «Город трудовой славы»
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Нижний Тагил, возможно, скоро получит титул «Город трудовой славы»

6 июля 2012, 15:14Общество
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