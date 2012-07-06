Нижний Тагил, возможно, скоро получит титул «Город трудовой славы»

Как рассказывает портал politsovet.ru, написанием законопроекта по принятиюнового звания для некоторых городов России, займутся в начале осени. Какговорится, первым на очереди за новым титулом Нижний тагил. Какие еще городабудут претендовать на звание, пока неизвестно. При этом не исключается, чтозакон будет написан именно под наш город.