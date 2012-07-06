Нижний Тагил, возможно, скоро получит титул «Город трудовой славы»
6 июля 2012, 15:14Общество
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На днях состоялось заседание законодательного собрания депутатов Свердловской области. На повестке дня встал вопрос о присвоении Нижнему Тагилу титула «Город трудовой славы», как проявившего себя в годы Великой Отечественной войны.
Как рассказывает портал politsovet.ru, написанием законопроекта по принятиюнового звания для некоторых городов России, займутся в начале осени. Какговорится, первым на очереди за новым титулом Нижний тагил. Какие еще городабудут претендовать на звание, пока неизвестно. При этом не исключается, чтозакон будет написан именно под наш город.
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