Тагильские вагоностроители установили новый производственный рекорд

С начала года на тагильском предприятии произведено 13 918 единиц подвижного состава. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самого результативного в истории завода, рост составил 108,5 %. Так, за шесть месяцев 2012-го изготовлено 11 010 полувагонов, 2 820 цистерн и 88 лесовозов.

В цехах механосборочного производства в соответствии с графиком идут работы по исполнению заказа для Министерства обороны РФ и иностранных заказчиков. В текущем году объем производства продукции специально назначения возрос на 45,6 %. Кроме того, продолжается работа по созданию инновационной дорожно-строительной техники. Механосборщиками Уралвагонзавода изготовлена первая партия суперсовременных погрузчиков ПмК-6.02, готовится к сертификации многофункциональное транспортное средство ТМВ-2.

Выручка от реализации продукции Уралвагонзавода в первом полугодии составила 38,9 млрд рублей. Темп к аналогичному периоду прошлого года – почти 130 %. По оперативным данным прибыль от продаж за шесть месяцев составит 6,5 млрд (рост – 118,2 %), а чистая прибыль – 3,4 млрд рублей. Показатель EBITDA остался на уровне прошлого года - 5,9 млрд рублей.

На второе полугодие поставлены не менее амбициозные задачи. Получить выручку от реализации в размере 56,8 млрд рублей. Достижение этого уровня должно быть обеспечено, прежде всего, за счет реализации 13 850 единиц подвижного состава. Планируется произвести 10 760 полувагонов, 3 000 цистерн и другой железнодорожной техники.