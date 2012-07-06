«Уралкриомаш» вновь не будет выплачивать дивиденды
6 июля 2012, 15:04Общество
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Как сообщает агентство «Интерфакс-Урал», на прошедшем на днях годовом собрании акционеров ОАО «Уралкриомаш», было принято решение не выплачивать дивиденды за 2011 год. Скорее всего, это связано с, так называемым, «чистым убытком».
В то же время нет никакой информации о распределении чистой прибыли за 2011год. Известно, что акционерное общество получило 7, 641 млн рублей чистойприбыли против убытка 2010 года в 2,119 млн рублей. Тогда, в 2010 годудивиденды тоже не выплачивались, однако причина отказа в этом году не ясна.
Напомним, ОАО «Уралкриомаш» - единственное на сегодня предприятие вРоссии, выпускающее криогенные контейнер-цистерны для перевозки сжиженногоприродного газа.
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