«Уралкриомаш» вновь не будет выплачивать дивиденды

В то же время нет никакой информации о распределении чистой прибыли за 2011год. Известно, что акционерное общество получило 7, 641 млн рублей чистойприбыли против убытка 2010 года в 2,119 млн рублей. Тогда, в 2010 годудивиденды тоже не выплачивались, однако причина отказа в этом году не ясна.