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Установлены тарифы на транспортировку автомобилей на специализированные стоянки, а также почасовая стоимость хранения транспортных средств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Установлены тарифы на транспортировку автомобилей на специализированные стоянки, а также почасовая стоимость хранения транспортных средств

6 июля 2012, 10:36Общество
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