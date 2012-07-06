Установлены тарифы на транспортировку автомобилей на специализированные стоянки, а также почасовая стоимость хранения транспортных средств

Что касается почасовойоплаты хранения транспорта на специализированных стоянках, то сумма будет зависеть от габаритов. Например,мототранспортные средства на стоянке будут находиться за 8 рублей в час, вобластном центре - 15 рублей в час.

Автомобили, имеющие кромеместа водителя не более восьми посадочных мест, а также грузовой транспорт не превышающий 5тонн, разместится на стоянке за 15 рублей в час, в Екатеринбурге хранение будетстоить в два раза дороже.

Большегрузныйтранспорт, а также машины, имеющие более восьми посадочных мест, будутнаходиться на стоянке за 30 рублей в час, столице области стоимость будет такжев два раза выше.

Фото с сайта CarLife.ru