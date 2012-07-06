Установлены тарифы на транспортировку автомобилей на специализированные стоянки, а также почасовая стоимость хранения транспортных средств
6 июля 2012, 10:36Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С начала месяца установлены тарифы на транспортировку и хранение транспортных средств. Цены утвердила Региональная Энергетическая Комиссия Свердловской области. Так, за транспортировку на специализированные стоянки жители области заплатят 600 рублей, а в Екатеринбурге стоимость процедуры составит 995 рублей.
Что касается почасовойоплаты хранения транспорта на специализированных стоянках, то сумма будет зависеть от габаритов. Например,мототранспортные средства на стоянке будут находиться за 8 рублей в час, вобластном центре - 15 рублей в час.
Автомобили, имеющие кромеместа водителя не более восьми посадочных мест, а также грузовой транспорт не превышающий 5тонн, разместится на стоянке за 15 рублей в час, в Екатеринбурге хранение будетстоить в два раза дороже.
Большегрузныйтранспорт, а также машины, имеющие более восьми посадочных мест, будутнаходиться на стоянке за 30 рублей в час, столице области стоимость будет такжев два раза выше.
Фото с сайта CarLife.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей