В сгоревшей церкви в Серебрянке велись службы, восстановить ее будет тяжело (ВИДЕО)
6 июля 2012, 11:19Общество
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TagilCity.ru уже рассказывал о пожаре в церкви села Серебрянка, который случился на днях и нанес серьезный ущерб зданию. Тогда пламя утихомирить удалось только благодаря работе местной добровольной пожарной дружины. Как оказалось, в церкви велись службы, в последнее время там все чаще собирались люди, чтобы послушать Божие слово, успокоиться, отвлечься от мирских забот.
Известно, что здание было полузаброшенным, однако постепенноначинались восстановительные работы, людям была нужна эта церковь. Теперь онаочень сильно пострадала от пожара.
Практически полностью выгорела крыша, все перекрытие нужноменять. Конечно, епархия будет помогать в восстановлении, но пока не определенысроки, будем восстанавливать постепенно отец Андрей, представительнижнетагильской епархии.
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