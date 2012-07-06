В сгоревшей церкви в Серебрянке велись службы, восстановить ее будет тяжело (ВИДЕО)

Известно, что здание было полузаброшенным, однако постепенноначинались восстановительные работы, людям была нужна эта церковь. Теперь онаочень сильно пострадала от пожара.

Практически полностью выгорела крыша, все перекрытие нужноменять. Конечно, епархия будет помогать в восстановлении, но пока не определенысроки, будем восстанавливать постепенно отец Андрей, представительнижнетагильской епархии.