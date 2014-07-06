Сегодня тагильчане отмечают день поцелуя!
6 июля 2014, 09:35Общество
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Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» сколько угодно – 6 июля во всем отмечается День поцелуя.
Большинство историков утверждают, что авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изобретен, как электричество или телефон. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком, оставив мокрый отпечаток на щеке подруги.
Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Такое ощущение, что представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут. В день поцелуев городской портал TagilCity.ru желает всем тагильчанам продолжительных поцелуев и хорошего настроения!
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