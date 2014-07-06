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В День Петра и Февронии тагильчане смогут приложиться к мощам этих святых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В День Петра и Февронии тагильчане смогут приложиться к мощам этих святых

6 июля 2014, 12:15ОбществоCorey
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