В День Петра и Февронии тагильчане смогут приложиться к мощам этих святых

– В Нижнем Тагиле есть памятник Петру и Февронии. В Скорбященском монастыре находятся частицы их святых мощей и икона. Какое отношение эти муромские святые имеют к нашему городу?

– Памятник был возведен еще до моего прибытия в Нижний Тагил в 2011 году, но я слышала, что это была личная инициатива местного предпринимателя, почитающего святых Петра и Февронию. А вот мощи и икона попали в город по нашей просьбе и с личным участием главы Нижнетагильской и Серовской епархий владыки Иннокентия. Вместе с тремя сестрами мы приехали в Нижний Тагил из Владимирской области, где трудились в древнем монастыре, огороженном от общения с внешним миром. Здесь ограды между нами и детским домом нет и для детей, конечно, было небезынтересно, кто же мы такие, их новые соседи. И первое время они посещали нас почти каждый день не по одному разу. Мы восприняли такое соседство как промысел Божий, и стали молиться за ребят, чтобы с Божией помощью они смогли обрести свои семьи. Преподобные Петр и Феврония – пример образцовой семьи, духовного единства и взаимопомощи. Поэтому через владыку мы просили помощи митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, в чьем ведении тогда находился Свято-Троицкий Новодевичий монастырь в Муроме и где хранятся святые мощи преподобных Петра и Февронии, чтобы нам выделили частицы их мощей, а также во Владимире заказали их икону. На ней изображен дорога, которую проделала святыня из Свято-Троицкого собора в Муроме, к уральским горам, к Нижнему Тагилу и к нашему монастырю, где теперь Петр и Феврония, чьи лики обращены к Пресвятой Троице, молятся о всех воспитанниках детских домов и о всех, обращающихся к ним с просьбой о помощи.

– На праздновании Дня Петра и Февронии должен был присутствовать мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Какой смысл Вы видите в присутствии политиков на таких мероприятиях?

– Вообще в таком формате этот праздник у нас в Скорбященском монастыре организуется в первый, и надеемся, не в последний раз. Это церковно-общественное событие, в программе которого не только наша общая молитва ко святым. Сюда войдут и трапеза, и выступления ребят из детских домов и творческих коллективов города, и русские народные танцы, и благотворительная ярмарка работ, произведенных воспитанниками детдомов Нижнего Тагила. Мэр выразил свою готовность принять участие в празднике, но в этот день его не будет в городе. Я думаю, что присутствие главы города усиливает значимость мероприятия в глазах гостей, а также показывает, что власти тоже стараются сделать популярными идеи Дня любви, семьи и верности. Я знаю, что Сергей Носов тоже чтит семейные устои (у него самого крепкая семья), а также поддерживает воспитанников детских домов.

– В Нижнетагильской епархии работает новый проект, направленный на поддержку матерей и детей. Расскажите о нем подробней.

– Да, это Центр защиты материнства и детства «Дар жизни», не так давно созданный при нашем монастыре. Кстати, его представители также будут участвовать в празднике 8 июля. Одна из главных программ Центра – помочь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда стоят перед выбором, оставить ребенка или нет. В день празднования Международного дня защиты детей представители Центра проводили анкетирование людей, отдыхающих у центрального фонтана на Набережной пруда. Оказалось, что многие знают, что совершение аборта – это убийство, но все же не готовы от них отказаться, оправдывая себя многими причинами.

– День любви, семьи и верности – довольно новый праздник, он отмечается в России с 2008 года. Несмотря на это, он хорошо «прижился» среди россиян, его довольно активно отмечают. Как Вы думаете, почему?

– Ну, это очевидно: просто сама идея этого праздника – хранение традиционных семейных ценностей, душевной и телесной верности, любви, уважения, взаимопонимания – находит отклик в сердцах людей. Это близко их душам, они этого жаждут. Праздник противопоставляет модные нынче, якобы дарующие свободу, западные тенденции жизни, которые не созидают, а только разрушают семьи и души. Поэтому и количество воспитанников детских домов пока не уменьшается.