Форекс в России. Перезагрузка

- Андрей, в России инструменты рынка форекс и идея заработать на них стала очень популярной в последнее время. С чем может быть связан возросший интерес населения к этой части финансового рынка?

- Да, действительно, как на первый взгляд ни парадоксально, на фоне наблюдающегося снижения уровня доходов населения интерес к инструментам форекс последние годы растет. Безусловно, люди стараются выходить на рынок с меньшими суммами, чем раньше, в докризисные времена, но при этом число людей, готовых попробовать торговлю на форексе увеличивается.

Но на самом деле этому есть вполне объяснимые причины. Во-первых, рынок форекс в России меняется, и кардинально. С 2016 года в России стал действовать закон, который внес в привычный уклад рынка, которому в России уже более 20 лет, довольно серьезные изменения, и все они направлены на защиту интересов клиентов.

Таким образом, психологически, люди, понимая, что они теперь защищены на законодательном уровне, начинают проявлять интерес к инструментам, которые раньше они обходили стороной, понимая, что в случае чего им будет сложно доказать свою правоту. Это как раньше с банками: как только люди много лет назад поняли, что в их пользу действуют некоторые защитные механизмы, возьмем то же страхование вкладов государством, они стали больше доверять всей банковской системе в целом.

И второй фактор - это высокая волатильность на валютных рынках, которая наблюдалась последние полтора года. Этот фактор подтолкнул к рынку форекс уже более опытную категорию наших потенциальных клиентов, которые хотя бы чуть-чуть разбираются в финансах. Они в какой-то момент поняли, что на форекс на курсовых разницах можно заработать больше, чем в том же обменнике, и с этими намерениями вышли на рынок.

- Вы упомянули кардинальные изменения? Давайте подробнее на этом остановимся. В какую сторону меняется рынок?

- В двух словах - из хаотичного, он превращается в регулируемый. И, как я уже сказал, это скорее благо для рынка, чем недостаток. Государственное регулирование, на мой взгляд, должно упрочить позиции всей индустрии в целом. Дело в том, что до настоящего момента большинство форекс-компаний были зарегистрированы за рубежом и вели свою деятельность от лица иностранной компании. Таким образом, клиент заключал договор не с российской организацией, а с иностранной. В этом случае при возникновении спорной ситуации клиент не имел возможности урегулирования конфликта на территории России, в том числе в судебном порядке - он вынужден был решать все вопросы по месту регистрации форекс-компании.

Также новый закон дает возможность рынку самостоятельно контролировать деятельность в рамках саморегулируемых организаций. Получается, что на верхнем уровне регулированием занимается Центральный банк. Второй уровень – это СРО. Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны в обязательном порядке вступить в СРО, а это означает, что будут поддерживаться и укрепляться высокие отраслевые стандарты. Таким образом, рынок сам через какое-то время очистится от недобросовестных игроков, и бизнесом будут заниматься только серьезные компании, способные соблюдать жесткие требования закона.

- Сколько времени может занять этот процесс?

- Мы ожидаем, что рынок полностью оформится к концу 2016 года. Банк России уже начал выдавать лицензии и кстати, компания «Телетрейд групп», работающая в России, получила лицензию форекс-дилера одной из первых. Сейчас мы ждем аккредитации СРО, членом которой являемся, как того требует закон. Дальше нас, как и всю индустрию, ожидает не менее трудоемкий период - будет осуществляться отладка всех механизмов работы: взаимодействие с регулятором, взаимодействие с СРО, с банками, выстраиваться новая инфраструктура рынка, в том числе IT, «тестироваться» на предмет дееспособности нормативно-договорная база и прочее. Но к концу этого года, как я сказал, надеюсь, мы уже выйдем на новый уровень, к той самой отметке, когда можно будет говорить об успешном функционировании всех механизмов рынка форекс в российской юрисдикции.

- К вопросу о лицензии: лично у вас какие планы? Помимо всего того, что вы перечислили, что справедливо для всего рынка, как вы видите развитие именно своей компании?

- У нас большие планы. Ведь, грубо говоря, нам нужно будет заново завоевывать российский рынок, на котором группа за 20 лет присутствия уже добилась впечатляющих результатов, вошла в тройку лидеров рынка. Причем это нам и помогает, и мешает одновременно. С одной стороны, мы уже имеем наработанную клиентскую базу, сформированный «портфель клиентов». С другой - нам придётся приложить огромные усилия, чтобы перевести клиентов в «Телетрейд Групп». Будет нелегко донести до каждого клиента преимущества обслуживания в российской компании, потому что иностранные юрисдикции, несмотря ни на что, выглядят более привлекательно для клиентов, имеющих определенный аппетит к риску. Кроме того, в действующей бизнес-модели российские представляющие партнеры группы не имели с ней связи, а выступали в качестве независимых консультационных центров, что в некоторых случаях давало им формальную возможность выходить из-под контроля и приводило к непредвиденным ситуациям. В новых реалиях это невозможно. Мы уже говорили, что намерены провести дополнительную аттестацию каждой компании, которая сейчас представляет интересы группы. И на основании определенных квалификационных требований заключить между ними и «Телетрейд Групп» агентские договоры. Нам предстоит трудоемкая работа в этом направлении. По ее итогам мы рассчитываем, что большая часть текущих клиентов перейдет к российскому форекс-дилеру.

- Вы ведь уже несколько раз отметили, что у клиентов появляются определенные преимущества обслуживания в российской компании Можете чуть более подробно рассказать, какие именно?

- Преимуществ масса! Например, номинальный счет позволяет разграничить денежные средства клиентов и компании. Деньги будут зачисляться на номинальный счет, открытый форекс-дилером в российском банке и доступ к денежным средствам клиентов для форекс-дилеров будет строго ограничен требованиями закона.

Далее – в случае проблем с каким-либо форекс-дилером, средства клиентов будут гарантированно защищены, поскольку в рамках СРО будет сформирован компенсационный фонд, из которого, в случае банкротства одного из участников, клиентам будут выплачиваться средства.

- То есть клиент становится более защищенным?

- Безусловно. В том числе в случае спорных ситуаций у него появляется возможность судебной защиты. Данные о всех заключаемых сделках будут резервироваться и храниться в центрах обработки данных, которые расположены в России и соответствуют серьезным техническим требованиям регулятора.

- В условиях госрегулирования форекс-дилеры становятся налоговыми агентами и будут уплачивать НДФЛ за клиентов. Как и в какой момент будут удерживаться налоги?

Здесь нет ничего нового. Расчет налогов регулируется налоговым законодательством. Ставка НДФЛ с полученного дохода предусмотрена Налоговым кодексом Российской Федерации и равняется 13% для резидентов и 30% для нерезидентов РФ. Налог удерживается в момент вывода средств, либо на конец года, причем только в том в случае, если есть положительный финансовый результат на данный период. Если доход отсутствует, то НДФЛ при выводе средств со счета удерживаться не будет.

- А какие ограничения появятся для клиентов?

- Прежде всего, это ограничение максимального плеча до 1 к 50. Затем – возможность использовать в качестве торговых инструментов только валютные пары. То есть такие инструменты, как CFD, очень популярные среди российских клиентов, через форекс-дилеров будут недоступны.

Но здесь важно отметить, что размер кредитного плеча и ассортимент финансовых инструментов для зарубежных форекс-компаний устанавливают законодательства тех стран, где эти компании зарегистрированы и зачастую они привлекательнее, чем в России. Именно этот фактор я имел в виду, когда высказывал свои опасения, что часть наших клиентов предпочтет оставаться клиентами иностранной компании.

- А как клиент, имеющий договор с иностранной компанией, может перевести торговлю и свои средства в РФ?

- К сожалению, в автоматическом режиме мы не можем обеспечить такой переход из-за ограничений российского законодательства. Однако клиент вправе принять решение о закрытии счета в иностранной компании с выводом доступного остатка денежных средств и последующим их размещением на специальном разделе номинального счета российского форекс-дилера в российском банке.

- Что необходимо, чтобы стать клиентом российской форекс-компании?

- Заключить договор, установить торговую платформу – мы будем использовать знакомый практически всем трейдерам MetaTrader, – и перевести денежные средства на открытый ему форекс-дилером специальный раздел номинального счета.

- Рынок форекс – достаточно рискованный. Какими психологическими характеристиками должен обладать ваш клиент? Какими знаниями должен обладать? К чему он должен быть готов, начиная работать с форекс?

Все финансовые рынки сопряжены с рисками, не только форекс. К примеру фондовый рынок – не менее рискованный, но при этом гораздо более сложный по содержанию, если так можно сказать. Для работы на нем человек должен учиться гораздо дольше и разбираться в деталях гораздо глубже, чем начинающий трейдер рынка форекс. Банковский рынок, если говорить о вкладах-кредитах, с первого взгляда всем кажется предельно понятным, но и он также требует определенных знаний и внимательного изучения приобретаемого продукта. Это заблуждение, что открыть кредитную карту проще простого и клиенту ни о чем даже думать не надо. После открытия кредитной карты появляются обязательства перед банком, причем рассчитать сумму этих обязательств тоже нужно уметь. В связи с этим, выходя на рынок форекс, нужно, во-первых, понимать, что это такое. На сегодняшний день в Интернете можно найти много информации о форекс, что, безусловно, является хорошей возможностью для самостоятельного изучения предлагаемых торговых стратегий.