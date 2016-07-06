Год ограничения свободы получил житель Нижнего Тагила, отнявший жизнь у молодого учителя с Вагонки
6 июля 2016, 15:05ОбществоПавел Щербина
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Процесс над молодым человеком, удар которого стал смертельным для педагога школы №9, завершился сегодня в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
За совершённое преступление, предусмотренное ч.1. ст. 109 УК РФ [Причинение смерти по неосторожности – прим. ред.] Илья Б. был приговорён к 1 году ограничения свободы. Стороны получили свои копии приговора. У сторон есть 10 дней на его обжалование рассказал помощник судьи.
Согласно ст. 53 УК РФ, ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести.
Напомним,
© Эрик Х., TagilCity.ru
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