Год ограничения свободы получил житель Нижнего Тагила, отнявший жизнь у молодого учителя с Вагонки

За совершённое преступление, предусмотренное ч.1. ст. 109 УК РФ [Причинение смерти по неосторожности – прим. ред.] Илья Б. был приговорён к 1 году ограничения свободы. Стороны получили свои копии приговора. У сторон есть 10 дней на его обжалование рассказал помощник судьи.