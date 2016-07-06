В Екатеринбурге людей и животных хоронили на одном кладбище: проводится прокурорская проверка

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, данная организация арендует земельный участок, площадь которого составляет более 40 тысяч квадратных метров, предназначенный по договору аренды для захоронения домашних животных. Однако выездная проверка сотрудников прокуратуры показала, что на данном земельном участке расположен колумбарий (хранилище для урн с прахом усопших), содержащий ячейки с прахом животных и людей, расположенных в разных местах, разделенных заграждением. Кремация происходит в двух крематорах с индивидуальной системой удаления дыма.

Установлено, что в феврале 2016 года ООО «Мемори Энималс» удалось получить в Администрации города Екатеринбурга постановление, разрешающее использование арендуемого земельного участка для ведения ритуальной деятельности.

«Мемори Энималс» не является специализированным похоронным агенством. Её деятельность направлена на получение прибыли. Таким образом, ритуальная деятельность данной организации нарушает федеральное законодательство, предписывающее безвозмездное предоставление каждому человеку земельного участка для погребения праха или останков. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении ООО «Мемори Энималс» административное делопроизводство, в результате которого организация была оштрафована на 10 тысяч рублей.

Кроме того, по решению суда организацию обязали провести лабораторные исследования загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов производственных объектов и разработать проект санитарно-защитной зоны.

Также прокуратурой было направлено исковое заявление в суд с требованием признать незаконным постановление администрации города Екатеринбурга, которым разрешалось использование земельного участка ритуальной деятельности. Исковые требования были исполнены администрацией города добровольно, оспариваемое постановление было отменено до рассмотрения иска в суде.

На данный момент надзорные мероприятия продолжаются.