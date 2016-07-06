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В Екатеринбурге людей и животных хоронили на одном кладбище: проводится прокурорская проверка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге людей и животных хоронили на одном кладбище: проводится прокурорская проверка

6 июля 2016, 12:30Общество
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