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В течение июня тагильские волонтеры накормили 245 бездомных (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В течение июня тагильские волонтеры накормили 245 бездомных (ФОТО)

6 июля 2016, 11:50ОбществоТимофей Данилов
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