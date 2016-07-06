Житель Красноуральска разбил окно и проник в чужой дом ради интереса
6 июля 2016, 08:20Общество
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В Красноуральске завершили расследование уголовного дела о незаконном проникновении в дом. Право человека на неприкосновенность жилища нарушил 47-летний местный житель.
Оказалось, что в апреле нынешнего года данный гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил «ради интереса» посмотреть, как живут другие люди. Для этого он разбил окно в одном из жилых домов и проник внутрь.
Его личность позже установили сотрудники местной полиции. Теперь за свое любопытство нарушитель прав может получить серьезный штраф, а также исправительные работы.
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