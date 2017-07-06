13-летняя девушка родила от сводного брата: дело расследуется СК Екатеринбурга

После смерти матери девочке снимала квартиру её родственница. Там она жила одна, школу не посещала и почти не имела друзей.

Внимание на неё обратили лишь тогда, когда соседи сообщили, что девушка вернулась из роддома с новорожденным .

Ранее она говорила лишь о том, что очень любит отца ребёнка, но не сообщала его имени. Однако вскоре его личность была установлена, и выяснилось, что им является её сводный брат. Оперативники его задержали, и сейчас он даёт показания, сообщает Накануне.RU.