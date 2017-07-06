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5 фактов самовольного подключения к электрическим сетям выявлено во время рейда в Белоярском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5 фактов самовольного подключения к электрическим сетям выявлено во время рейда в Белоярском

6 июля 2017, 12:05Общество
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