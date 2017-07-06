5 фактов самовольного подключения к электрическим сетям выявлено во время рейда в Белоярском

В поселке Белоярский прошел рейд по выявлению фактов самовольного подключения к линиям потребления электроэнергии.

Общий долг всех неплательщиков – жителей Белоярского - составляет более 50 млн рублей. Во время рейда специалисты энергетической компании совместно с участковыми полицейскими обошли 25 домов, где проживали должники по неуплате за электроэнергию.

В отношении 16 должников вынесены предупреждения о предстоящем отключении электрической энергии. Составлено пять административных протоколов в связи с самовольным подключением к электросети в отношении тех граждан, которым ранее была ограничена подача электроэнергии из-за имеющегося долга. Каждому нарушителю грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

В планах энергетиков – до конца июля совершить еще четыре рейда с участием полицейских по многоквартирным домам и частному сектору Белоярского, сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».