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Глава ГУ МЧС Свердловской области Андрей Заленский отправлен в отставку указом Владимира Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава ГУ МЧС Свердловской области Андрей Заленский отправлен в отставку указом Владимира Путина

6 июля 2017, 18:50Общество
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