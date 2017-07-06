Глава ГУ МЧС Свердловской области Андрей Заленский отправлен в отставку указом Владимира Путина

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, Андрей Заленский освобожден от поста главы МЧС. На сайте правовой информации имеется об этом соответствующее распоряжение.

На должность начальника ГУ МЧС Свердловской области он был назначен почти семь лет назад – 23 августа 2010 года. До этого Заленский отслужил в Вооруженных Силах РФ 20 лет, имеет ордена - «За военные заслуги» и «Красной звезды», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Причиной ухода с должности стал его возраст и состояние здоровья, сообщает «ЕТВ». Сам Зеленский так комментирует свой уход:

Да, действительно, я ухожу. Все будет согласно закону о прохождении службы военнослужащими. Я прохожу ВВК (военно-врачебную комиссию) и по ее итогам по болезни ухожу в отставку.