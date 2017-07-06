Лазер впервые придет на помощь российскому сельскому хозяйству

Использование лазерного оборудования в сельском хозяйстве позволит сократить количество химических удобрений и инсектицидов при выращивании овощей и растений благодаря более точному расчету площади распыления химикатов.

Лазерный луч обладает способностью фиксировать данные о распылении жидкости и передавать их на компьютер. Таким образом, эффективность использования таких технологий очевидна, считают эксперты. По их мнению, норма, используемая для удобрения сельскохозяйственной продукции, может быть снижена на 20-30%, сообщает газета «Известия».

В настоящее время лазерная технология проходит стадию тестирования на полях, но в ближайшее время начнет использоваться в сотрудничестве с предприятиями.

Разработчики нового оборудования уверены, что лазерная технология позволит снизить экологическую нагрузку на почву и уменьшить содержание вредных веществ в продуктах питания от сельхозпроизводителей.

Руководитель ООО «Агрохимсервис» Наталья Хромченкова так отзывается о новом проекте:

Оценить объемы распыляемой химической жидкости непросто потому, что одна капля разбивается на множество мелких фракций. От этого увеличивается площадь покрытия, и ее довольно трудно рассчитать. Конечно, использование лазерных лучей кажется пока что чем-то фантастическим. Однако будем надеяться, что это окажется эффективным методом.