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Мошенники напоили жителя пригорода Нижнего Тагила и заставили продать дом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенники напоили жителя пригорода Нижнего Тагила и заставили продать дом

6 июля 2017, 18:10ОбществоИрина Анисимова
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