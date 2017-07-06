Мошенники напоили жителя пригорода Нижнего Тагила и заставили продать дом

У дяди было пристрастие к спиртному, запои тоже бывали. Он живет один, мы навещаем его, переживаем, мало ли что может случиться. С начала июня он не пил, а 16 числа приехали к нему, он сильно пьяный. Соседи рассказали, что к нему приезжали друзья и поили рассказала племянница потерпевшего.

Кто его новые друзья, житель Покровского не рассказывал. Родственники стали чаще навещать его. И каждый раз мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родные начали задавать вопросы:

Мы пытались узнать, кто эти друзья. А потом, в один из визитов, дядя рассказал, что не может найти свой паспорт. Мы заподозрили неладное. Буквально через 2 дня узнаем, что его куда-то возили, он в пьяном угаре подписывал документы. В итоге, он продал свой дом за 550 000 рублей. Денег никаких, естественно, не получил и остался без жилья поделилась сестра мужчины.

Племянница потерпевшего написала заявление на аннулирование сделки по недвижимости, благо она была еще не до конца завершена. Также было написано заявление в полицию.

Родственники мужчины сообщили редакции TagilCity.ru, что неизвестные до сих пор преследуют их дядю. Они просят вернуть деньги - 550 тысяч рублей - за якобы несостоявшуюся сделку.

Полиция Нижнего Тагила сейчас расследует эту ситуацию:

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Редакция TagilCity.ru следит за развитием событий.