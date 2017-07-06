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Общественники и представители МВД Нижнего Тагила обсудили проведение акции «Гражданин и полиция» в городе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники и представители МВД Нижнего Тагила обсудили проведение акции «Гражданин и полиция» в городе (ФОТО)

6 июля 2017, 16:20Общество
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