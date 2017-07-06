Общественники и представители МВД Нижнего Тагила обсудили проведение акции «Гражданин и полиция» в городе (ФОТО)

Проведение акции «Гражданин и полиция» обсуждалось на рабочей встрече с начальником МУ МВД «Нижнетагильское» полковником Абдулкадыровым.

В ней приняли участие руководители подразделений полиции, волонтеры и члены Общественного совета при управлении МВД.

В четвертый раз в городе проходит масштабная общественная кампания, направленная на выявление проблем в работе полиции с гражданами.

Во время акции ее участники проверят, в каких условиях работают полицейские, каким образом и в какой мере доносится до них оперативная информация, имеются ли на рабочих местах сотрудников информационные стенды, как работают полицейские различных служб города и участковые с жителями своих районов.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Во время проведения акции общественники побеседуют с тагильчанами на предмет оценки работы полиции.

Полковник Ибрагим Абдулкадыров поддержал добрые намерения общественников, пообещав всестороннюю помощь и поддержку:

Наша самая главная задача – чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Я ставлю перед гарнизоном полиции первостепенные задачи – это упреждающие меры: предупреждение и пресечение, а только затем раскрытие и расследование преступлений, и влияние в целом на ситуацию в правовом поле. Нашу работу вместе с общественным советом и другими представителями общественности мы стараемся строить таким образом, чтобы деятельность гарнизона полиции была достаточно открытой для всех, понятной и доступной.