Пенсионный фонд Нижнего Тагила просит жителей проявлять бдительность во избежание встречи с мошенниками
Пенсионный фонд напоминает тагильчанам о соблюдении осторожности в общении с людьми, представляющимися сотрудниками ПФР. В последнее время в городе участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются работниками социальных организаций.
В последнее время участилось число жалоб от жителей на телефонные звонки из Пенсионного фонда. Действительно, сотрудники ведомства могут звонить гражданам по персональным вопросам и просить подойти в офисы с необходимыми документами. В Нижнем Тагиле их только два. Вот их адреса: Красноармейская, 7 и Окунева, 22.
Но сотрудники ПФР не посещают граждан на квартирах, не спрашивают у жителей персональные данные горожан: у них имеется вся необходимая информация, которая нужна ПФР. Также сотрудники ведомства не проводят собрания, не предлагают изменить способ доставки пенсии, не разменивают деньги, не продают какие-либо товары и не занимаются какой-либо агитацией.
Сотрудники не работают с наличными деньгами, поэтому не занимаются ни их обменом, ни их разменом.
Для удобства пользования услугами фонда на сайте ПФР можно создать свой «Личный кабинет» или обратиться в любой офис МФЦ.
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