Пенсионный фонд Нижнего Тагила просит жителей проявлять бдительность во избежание встречи с мошенниками

В последнее время участилось число жалоб от жителей на телефонные звонки из Пенсионного фонда. Действительно, сотрудники ведомства могут звонить гражданам по персональным вопросам и просить подойти в офисы с необходимыми документами. В Нижнем Тагиле их только два. Вот их адреса: Красноармейская, 7 и Окунева, 22.

Но сотрудники ПФР не посещают граждан на квартирах, не спрашивают у жителей персональные данные горожан: у них имеется вся необходимая информация, которая нужна ПФР. Также сотрудники ведомства не проводят собрания, не предлагают изменить способ доставки пенсии, не разменивают деньги, не продают какие-либо товары и не занимаются какой-либо агитацией.

Сотрудники не работают с наличными деньгами, поэтому не занимаются ни их обменом, ни их разменом.

Для удобства пользования услугами фонда на сайте ПФР можно создать свой «Личный кабинет» или обратиться в любой офис МФЦ.