Сервис бесплатных объявлений «Юла» будет доступен в соцсети «Одноклассники»

Сервис «Юла» интегрировался в социальную сеть «Одноклассники». Пока этой услугой могут воспользоваться 14 российских городов, но в будущем сервис откроется для всех пользователей РФ.

Размещенные в ОК.RU объявления станут доступны на «Юле» и наоборот. Ссылка на сервис находится под фотографией профиля в «Одноклассниках».

В будущем в соцсети будет доступна геолокация: можно будет задать конкретный адрес и посмотреть, что на «Юле» продается рядом. До конца года будет еще и доступна онлайн-оплата товара.

Данный сервис доступен пока только в веб-версии. В будущем раздел с объявлениями появится и в приложениях «Одноклассников» на iOS и Android.

Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники»:

С начала года количество товаров, ежемесячно загружаемых в ОК, выросло в 3 раза. Люди активно продают и покупают товары в Одноклассниках, и технологии Юлы позволят расширить наши возможности в этом направлении.

Егор Абрамец, руководитель проекта «Юла»:

Наша цель – предоставить пользователям возможность размещения объявлений и поиска товаров на удобной и привычной платформе. Если человек активно пользуется «Одноклассниками», логично предложить новый сервис в привычной ему экосистеме. Кроме того, интеграция с социальной сетью – это выход на огромную аудиторию «Одноклассников».