Собаки будут помогать искать следы пропавшего в Нижнем Тагиле Александра Чумарина (ФОТО)
Сегодня, 6 июля, у «Девичьей башни» в Нижнем Тагиле соберутся неравнодушные жители города для продолжения поисков Александра Чумарина.
Будет полиция с собаками, следом за которыми будем осматривать каждый метр сообщается в группе по поиску Александра.
В полиции подтвердили информацию о проведении поисков.
Волонтёры, друзья, знакомые, сотрудники уголовного розыска, все участковые и служебно-розыскные собаки Кинологического центра МВД «Нижнетагильское» примут участие в поиске сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.
В сообществе «Собачники Нижнего Тагила» опубликована запись о дополнительном поиске обученных собак.
Уважаемые собачники и все неравнодушные! Если у кого-то есть возможность помочь - не проходите мимо. Нужна обученная собака на «след» в поиске данного молодого человека говорится в группе собаководов.
Напомним, Александр Чумарин пропал в ночь с 1 на 2 июля после отдыха с друзьями в ночном клубе примерно до 4-х часов утра. С тех пор на связь он не выходил и ничего о его местонахождении не известно. Подобных инцидентов с ним раньше не происходило. Родные просят сообщать любую информацию о его местонахождении.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru