Собаки будут помогать искать следы пропавшего в Нижнем Тагиле Александра Чумарина (ФОТО)

Будет полиция с собаками, следом за которыми будем осматривать каждый метр сообщается в группе по поиску Александра.

Уважаемые собачники и все неравнодушные! Если у кого-то есть возможность помочь - не проходите мимо. Нужна обученная собака на «след» в поиске данного молодого человека говорится в группе собаководов.

Напомним, Александр Чумарин пропал в ночь с 1 на 2 июля после отдыха с друзьями в ночном клубе примерно до 4-х часов утра. С тех пор на связь он не выходил и ничего о его местонахождении не известно. Подобных инцидентов с ним раньше не происходило. Родные просят сообщать любую информацию о его местонахождении.