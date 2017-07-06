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Требующая бесплатную квартиру жительница Нижнего Тагила накопила долг в 20 000 рублей за социальный найм муниципального жилья (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Требующая бесплатную квартиру жительница Нижнего Тагила накопила долг в 20 000 рублей за социальный найм муниципального жилья (ФОТО)

6 июля 2017, 18:30ОбществоПавел Щербина
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