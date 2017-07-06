Требующая бесплатную квартиру жительница Нижнего Тагила накопила долг в 20 000 рублей за социальный найм муниципального жилья (ФОТО)

Однако о том, как получилось так, что муниципальное жилье предлагается ей только в этом доме, без каких-либо вариантов, она умалчивала. Оказалось, что женщина (Валентина З.) была выселена из муниципальной квартиры по ул. Космонавтов за неуплату в течение нескольких лет, а именно с 1 сентября 2006 года по 31 августа 2010 года. За этот срок она накопила более чем двадцатитысячную задолженность перед муниципалитетом.

Накануне о своём несогласии с решением суда и отказе заселяться в муниципальное жилье по адресу ул. Красноармейская, 66 Валентина З. в присутствии журналиста TagilCity.ru рассказала на личном приёме граждан главе администрации Нижнего Тагила Сергею Носову. После приёма мэр прокомментировал ситуацию для журналистов TagilCity.ru.

Мы действуем только по решению суда. Есть важный момент, который я хотел бы подчеркнуть: система неуплаты (неплатежей) - это очень серьёзная проблема в РФ, когда человек занимает позицию - «а взыскивайте с меня!». В таких ситуациях мы действуем так, как решает суд. В случае неплатежей, когда нет возможности взыскать, остаётся ещё один разрешённый законом способ - выселение. Но, опять же, на основании решения суда. Никакого самоуправства, никаких действий, кроме как в соответствии с законом, быть не может. Понятно, что любому гражданину может быть неприятно, он может быть не согласен с решением суда. Администрация Нижнего Тагила не имеет права [действовать] никак иначе, кроме как по решению суда подчеркнул Сергей Носов в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Валентина З., присутствовавшая при этом разговоре, в ответ заявила:

Вы, как собственники помещения, можете мне его хоть подарить.

На что Сергей Носов ответил, что дарить муниципальную недвижимость городские власти не имеют права:

Вот это очень серьёзное заблуждение данной гражданки. Мы не только не можем подарить [муниципальную собственность], мы не можем нарушить очередь выдачи социального жилья. Движение очереди контролирует прокуратура, ФСБ, суд в конечном итоге подчеркнул Сергей Носов.

Подробности о процессе, в результате которого женщина была выселена из квартиры на ул. Космонавтов, журналистам TagilCity.ru рассказали в юридическом отделе Администрации Нижнего Тагила. Согласно материалам гражданского дела, в муниципальной квартире на ул. Космонавтов Валентина З. была прописана со своей сестрой. Из-за личного конфликта сестра с детьми съехали из квартиры, оставив Валентину З. её единственной хозяйкой. Однако та не оплачивала социальный найм жилья. Предупреждения от администрации игнорировала.

В силу ст. 90 ЖК РФ, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение 6 месяцев не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие говорится в материалах гражданского дела.

Специалисты юридического управления подчёркивают, что Администрация Нижнего Тагила действовала и будет действовать в рамках правового поля, исполняя судебные решения.

Суд постановил выселить гражданку Валентину З. в ноябре 2010 года. Исполнить решение суда удалось только в январе 2014 года в присутствии участкового и понятых. До этого гражданка всячески препятствовала исполнению судебного решения. Суд решил выселить сестру гражданки Валентины З. в двухкомнатную муниципальную квартиру на ул. Ильича. Она не имеет никаких претензий. А самой гражданке Валентине З., согласно решению суда, полагается комната в доме №66 на ул. Красноармейская. Однако она разместила там свою мебель, но не подписывает акт социального найма, а также не отказывается от муниципального жилья. Что дополнительно осложняет ситуацию рассказал журналистам TagilCity.ru главный специалист юридического управления Александр Буньков.

При несогласии с судебным решением Валентина З. имеет право обжаловать его в суде более высокой инстанции, однако почти за 7 лет ей сделать этого так и не удалось. Таким образом, пока факты и обстоятельства того решения суда не оспорены - администрация Нижнего Тагила обязана исполнять это решение.

Фото копии судебного решения 6 июля, 2017 г.