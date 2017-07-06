Трупная вода лилась с потолка из нежилой квартиры на жительницу Нижнего Тагила (ФОТО)

В квартире, которая топит сверху, проживал мужчина. По словам жильцов дома, он никому не открывал и копил в своей квартире старые вещи. В 2015 году, при плановой проверке газовой службы, жильцу 117 квартиры все же пришлось открыть дверь.

Соседи рассказали редакции, насколько были шокированы увиденным:

Газовщики не могли подойти к плите, путь к ней и сама плита были завалены кучами хлама. В квартире стоял жуткий запах. Тогда мы настояли на ликвидации этой помойки, сами заказали транспорт и вывезли у старика 3 машины мусора рассказывает жительница дома.

А позже в квартире Ирины произошел потоп.

Начало топить кухню и зал. С потолка сочилась вода с запахом. Оказалось, мужчина умер в ванной, наполненной водой, и уже разлагался там. А ко мне в квартиру это бежало. До сих пор с ужасом вспоминаю, как пережила все. После того, как квартиру вскрыли, я написала письмо в администрацию Дзержинского района, чтобы к нам направили санэпидемстанцию и провели дезинфекцию. Сотрудники повозились немного в квартире с двумя литрами какой-то жидкости, сказали, что все почистили. Квартира стояла закрытой до определенного момента делится с редакцией Ирина.

21 июня уже этого года квартиру Ирины снова начало топить сверху. И на этот раз вода была с жутким запахом. Тагильчанка обратилась в ЖЭУ. Но там ответили, что теперь квартира в собственности муниципалитета. Женщине пришлось обратиться в администрацию, чтобы взять ключи. Когда вместе со слесарями они открыли дверь, женщина увидела, что внутри все осталось как и 2 года назад:

Там ничего не убирали! Тот же хлам, вонь, клопы и сырость. Никакой дезинфекции толком не проводили. Запах трупа как будто в стены въелся. Сантехники нашли причину потопа в поломке старой трубы, нужен ремонт. Но кто будет ремонтировать эту квартиру? -- , возмущается женщина.

Тагильчанка обратилась в Роспотребнадзор, написала заявление на санобработку квартиры. Обращалась также и в управляющую компанию:

УК составила акт, приложили к нему фото муниципальной квартиры. С этим актом я обратилась в администрацию города. Как итог - муниципалитет и УК показывают друг на друга пальцем. А у меня на кухне и в зале воняет трупами. Дети этим дышат рассказала Ирина.

6 июля женщина обратилась в прокуратуру Нижнего Тагила.