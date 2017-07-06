Жители Красноуральска остались без газа из-за серьёзной аварии
6 июля 2017, 07:30Общество
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В Красноуральске жители города остались без газа по причине аварии на подземном трубопроводе.
По сообщению властей города в настоящее время ведутся ремонтные работы. О сроках окончания пока неизвестно.
Без газа остались не только жители Красноуральска, но и была прекращена плавка меди на предприятии «Святогор». Во избежание простоя там решили выполнить ремонт в нескольких цехах. Отражательная печь была подключена к резервному обеспечению - на мазут, передает Ura.ru.
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