Жительница Нижнего Тагила пытается вернуть 84 000 рублей за дополнительную услугу «Почта банка»

В марте 2017 жительнице Нижнего Тагила Людмиле срочно понадобились деньги для завершения имущественной сделки. Она отправила он-лайн заявку в «Почта банк». В этот же день Людмиле позвонили из банка с московского номера, провели анкетирование и сообщили, что кредит в сумме 350 000 рублей предварительно одобрен. Женщине нужно было подойти в любое отделение почты России, оформить кредитный договор и получить нужную сумму. Тагильчанка обратилась в отделение по адресу Фрунзе 19.

По словам Людмилы, она очень торопилась в тот день:

Я очень спешила, быстро получила деньги, подписала документы и побежала домой. Дома при детальном изучении документа, который почему-то называется не договор, а соглашение, я увидела, что к общей сумме кредита приплюсована страховка от несчастных случаев. Срок кредита 5 лет. Вся сумма страховки была разбита в ежемесячные платежи. «Почта банк» подключил мне услугу от компании «ВТБ страхование». Меня возмутило, что менеджер «Почта банка», выдававшая кредит, ни словом не обмолвилась про какие-либо дополнительные нагрузки по кредиту. Дала на подпись, как будто так и должно быть рассказала редакции TagilCity.ru женщина.

Чтобы до конца выяснить условия по навязанной услуге, женщина решила связаться со специалистами компании «ВТБ страхование». Продукт именно этой организации был оформлен дополнительно к ее кредиту.

Сотрудники страховой компании оказались более разговорчивые:

В страховой компании все недоразумения свалили на менеджера «Почта банка», которая работала непосредственно со мной. Также от специалистов я узнала, что в договоре по страховому продукту «Оптима» прописана услуга «период охлаждения». Согласно условиям, в течение 5 дней после заключения договора клиент может подумать и отказаться от страхования. И самое главное – расторгнуть договор и вернуть деньги. Но никто из сотрудников банка про это не сказал. А 5 дней уже истекли. Погашать кредит полностью я пришла через месяц, и каково же было мое удивление, что должна оплатить не 350 000, а 434 000 рублей. Более того, в соглашении есть строчка «добровольное страхование». Но добровольным с моей стороны подключение страховых программ не было, я вообще не знала о них поделилась тагильчанка.

Женщина считает, что сотрудница банка при выдаче кредита должна была рассказать все условия, включая дополнительные:

У меня создалось впечатление о полной некомпетентности менеджеров «Почта банка». Когда я узнала о навязанных мне услугах, обратилась в банк с письменной претензией. 84 000 рублей для меня ощутимая сумма. При слове «претензия» менеджер банка почему-то испугалась, и так разволновалась, что выдала мне на подпись выписку совсем другого клиента. Со всеми персональными данными. Я никогда бы не использовала эту информацию, но ведь кто-то может. Погасить кредит наличными тоже невозможно, в отделении наличные не принимают, нужно ехать в офис в Екатеринбург. Или только через банкомат. Консультанта возле банкомата нет. Но самое главное – почему утаивают от клиентов подводные камни? -- рассуждает Людмила.

Женщина пояснила, что историю своего кредитования она рассказала в надежде, что тагильчане прочитают и будут более внимательны при оформлении кредитов.

Мнение эксперта:

Кредитные продукты многих банков предусматривают страхование обеспечения по кредиту. На самом деле, это очень эффективная и нужная услуга. Финансовая защита обеспечит кредит в случае неплатежеспособности клиента при наступлении страховых событий (болезнь, инвалидность или смерть заемщика). Финансовая защита – услуга добровольная. То есть, сотрудники банка обязательно должны давать консультацию клиенту: чем выгодны те или иные условия, какие есть риски по незастрахованному кредиту, провести предварительный расчет сумм.

При оформлении экспресс-кредитов анкетирование и предварительное одобрение происходит удаленно, а получение денежных средств непосредственно в офисе банка. Здесь вопрос может стоять в другом – насколько сотрудники компетентны и ответственны. Потому что, в идеале, специалист может так рассказать про ту же самую страховку, что человек сам захочет ее приобрести. На практике же бывает, что клиент постфактум понимает: ему что-то не договорили и он должен понести дополнительные расходы. Естественно, это вызывает негативную реакцию в сторону банка, и, как следствие – претензии и судебные иски. Но и клиенту, подписывая договор с банком, рекомендуется внимательно читать, что он подписывает, -- дала разъяснение Анастасия, специалист по работе с юридическими и физическими лицами одного из банков в Нижнем Тагиле.