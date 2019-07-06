Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Сегодня, 10:12ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести в 2019–2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения, сообщает «Областная газета».
Согласно документу, региональные власти должны обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослых жителей.
Контролировать выполнение поручения будет Фонд обязательного медстрахования и Росздравнадзор.
Медведев также поручил Минздраву, Минпросвещения, Минобрнауки, Минспорту, Минтрансу и Минтруду распространить информацию о диспансеризации для популяризации осмотров.
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