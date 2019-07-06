«Мы, как маяк, посылаем сигналы, что мы здесь, остаёмся, работаем и любим этот город»

После окончания Нижнетагильского пединститута в 2002 году Владимир Селезнёв переехал в Екатеринбург, как и многие его одногруппники. Но не все художники после завершения учебы покидают Нижний Тагил. Что влияет на их выбор и как от него зависит их судьба — разбиралось TagilCity.ru.

Для меня искусство — это размышление о жизни. Стало быть основная ценность искусства — это расширение познаний человека о мире и своей собственной природе. Чем больше изучаешь искусство как предмет, тем понятней становится, что искусство это пазл, где каждое отдельное произведение — часть общей картины мироздания (может это излишне пафосно, но я действительно в это верю). Поэтому картина с пейзажем или гравюра с авторским сюжетом не несёт элемент познания в мир, в котором существует блокчейн, социальные сети и гибридные войны, а современное искусство реагирует на все вещи, которые нас окружают,рассказывает Владимир Селезнёв.

В этом году на премию «Инновация», помимо Владимира, были номинированы ещё три выпускника тагильского худграфа: супруги Виталий и Анна Черепановы как молодые художники, а также Светлана Усольцева как куратор. Бывший доцент факультета Лариса Грачикова преподавала у них всех живопись. По её словам, в 1999 году, когда Владимир Селезнёв ещё учился, в Нижнем Тагиле впервые были организованы чтения по современному искусству. На базе музея ИЗО проводились лекции и выставки именитых художников и кураторов. В числе спикеров были Леонид Бажанов, Иосиф Бакштейн, Андрей Ерофеев. Именно тогда город узнал о современном искусстве.

Они нам рассказывали, что такое современное искусство и с чем его едят,рассказывает Лариса Грачикова.

На чтения ходило много студентов, в том числе Владимир Селезнёв. По словам Грачиковой, он посещал все лекции, жадно поглощал информацию и старался участвовать в проектах московских художников. Весь его курс состоял из уже довольно взрослых людей — на момент обучения Селезнёв отслужил в армии и успел поработать. На дипломный проект он и два его однокурсника — Евгений Гольцов и Иван Снигирев — придумали выставку.

Руководство кафедры поддержало, но со страхом, потому что у нас есть стандарты. Такой смелый проект был у нас впервые. Ребята взяли себе в руководители Олега Подольского и меня. Конечно, Олег с большой тревогой на это дело смотрел, а я уже была подготовлена из-за тех чтений,говорит Лариса Грачикова.

Дипломный проект в итоге реализовали — это была инсталляция. Студенты представили её в заброшенном историческом доме рядом с парком Бондина, на стены которого повесили гипсовые маски членов группы, а внутри разместили экраны с видео-артом и другие объекты. Проект был успешно принят, а начинающие современные художники втроём переехали в Екатеринбург и назвали себя творческим объединением «Зер Гут».

Лариса Грачикова считает, что каждый должен сам выбирать, уезжать ему или оставаться.

Искусство должно быть разным. Многие молодые художники продолжают жить и творить в Тагиле, а многие из тех, кто подавал надежды, после переезда в другой город пропадали или подстраивались под ситуацию. Многое зависит от личности,объясняет бывший преподаватель худграфа.

В 2005 году группа «Зер Гут» распалась, но, как рассказал Владимир Селезнёв, все трое продолжают работать в искусстве. Евгений Гольцов сейчас в Москве — там он занимается видеоконтентом для московских концертных агентств. Иван Снигирёв - главный художник в компании «Таргем», делающей компьютерные игры в Екатеринбурге. Помимо этого он ведёт деятельность свободного художника, например, участвовал в двух выставках — спецпроектах Уральской биеннале современного искусства.

Сам Селезнёв зарабатывает на том, что организует и курирует выставки, а также продаёт свои работы. Впрочем, по его словам, рынок современного искусства в России до сих пор находится в зачаточном состоянии.

Покупают в основном картины или то, что можно повесить на стену, реже скульптуру, а инсталляции или видео коллекционеры не покупают совсем. Так что тем, кто выбрал путь современного художника, не очень легко.

"Башня" - одна из работ Владимира Фото: архив В. Селезнёва

Когда уехал курс Владимира Селезнёва, в Нижнем Тагила наступило затишье — вся «тусовка» перенеслась в Екатеринбург, говорит Грачикова. Директор уральского филиала ГЦСИ Алиса Прудникова рассказала, что в середине нулевых основной костяк екатеринбургского центра составляли именно тагильские художники (Владимир Селезнёв, Светлана Усольцева, Марина Никонова), и она очень ценит их вклад в развитие современного искусства.

По словам Владимира Селезнёва, на его решение уехать повлияло то, что в начале 21 века в Нижнем Тагиле современное искусство «было маргинальным явлением, мало кто его понимал и вообще воспринимал». Он уверен, сейчас из-за развития интернета ситуация иная.

Появилась мода на региональных художников, тех, кто сознательно остаётся жить в своих городах, но, как всякая мода, она может быстро пройти и всё вернётся. Я считаю, что жить можно хоть в деревне, но нужно быть активным, постоянно что-то делать, участвовать в разных выставках, в том числе и московских, и всё будет. Что собственно и доказывает полученный мной приз. Кстати, я чуть ли не первый художник из региона, получивший награду в этой номинации,поделился художник.

В 2012 году в Нижнем Тагиле началась вторая волна развития современного искусства, появилось творческое объединение художников «ЖКП — жизнь как перформанс». Позже ЖКП открыли галерею «Кубива» в гаражном кооперативе на ГГМ, где собиралась творческая молодёжь со всей области, проводились выставки, концерты. Позже галерея закрылась из-за дорогой аренды, рассказала одна из организаторов ЖКП Ксения Кошурникова. Переезжать в более крупные города Ксения пока не планирует. По её словам, в Нижнем Тагиле много мест и людей, вдохновляющих творить.

Это мой дом, а мы (художники, которые остались) как маяк, светим и посылаем сигналы, что мы здесь, мы остаёмся, работаем и любим этот город. А так все разъедутся и что? Наступит мрак,говорит Кошурникова.

главная по дому, возвращаясь с прогулки, увидела дворников, скалывающих лед с тротуара, и решила подойти. 2019 акрил дсп Фото: архив К. Кошурниковой

6 июня ЖКП открывают ещё одну галерею — «Народная». Как рассказала Ксения, на «Кубиву» галерея будет похожа только тем, что тоже находится в гараже рядом с парком Народный.

Официально Ксения Кошурникова не работает уже шесть лет, хотя до этого она преподавала на худграфе. Сейчас вместе с другими художниками из ЖКП Ксения зарабатывает на арт-проектах. Например, «БАНКОМАРТ» — аппарат для автоматической продажи произведений искусства. Он представляет собой торговый автомат, в который можно внести любую купюру от 10 до 5000 рублей. За это вам выдаётся авторское произведение художника — от стикера до картины. Такие автоматы уже стоят в некоторых галереях, в том числе в Ельцин Центре, но авторы мечтают ставить их на улицах. Также Ксения зарабатывает на индивидуальных заказах, например, она с коллегами расписала зал в Металлург-Форуме.

выставка ЖКП в Кубиве Фото: группа "ВКонтаке" галереи "Кубива"

Алиса Горшенина — ещё одна выпускница тагильского худграфа — тоже зарабатывает своим искусством, живя в Нижнем Тагиле.

Для меня нет границ за счёт социальных сетей, я абсолютно комфортно ощущаю себя здесь. Я нигде не работаю, занимаюсь только искусством. Конечно, в Тагиле никто ничего у меня не покупает, но у меня есть доступ в любую точку мира за счёт того же инстаграма. Зрителем я не обделена,рассказывает Алиса.

одна из работа Алисы Горшениной Фото: архив А. Горшениной

В данный момент на её аккаунт в инстаграме подписаны около 16 тысяч человек со всего мира, а публикации собирают по несколько тысяч лайков.

В 2015 году Алиса, ещё учась в институте, громко заявила о себе из-за конфликта с руководством вуза. Тогда она нарисовала на ограде факультета «Семь святых дев Худграфа». У произведения было много ненавистников, и институт вынудил Алису лично его закрасить. Конфликт широко освещался в СМИ.

Одна из "Семи святых дев Худргафа" Фото: страница Алисы Горшениной в социальной сети «ВКонтакте»

Сейчас произведения Алисы выставляются в галереях по всей России, а также активно продаются. Ситуацию с искусством в городе она оценивает как эксперимент, не выходящий за рамки дозволенного.

Это как у нас на худграфе, когда студенты пытались делать необычную живопись, но не выходили за рамки учебного процесса. Все мероприятия достаточно посредственны. Музей ИЗО слишком консервативен, его не спасает даже фестиваль «Вверх по вертикали»,заявляет молодая художница.

Директор Нижнетагильского музея изобразительного искусства Марина Агеева признаёт, что современное искусство действительно мало у них представлено, аргументируя тем, что не всё можно показывать в муниципальном учреждении. Однако произведения многих тагильских художников есть у них в запасниках, а одна из работ Селезнёва сейчас в составе выставки уехала в другой город.

Алиса Горшенина называет одними из самых ярких деятелей современного Тагила арт-группировку ЖКП и куратора выставок Евгения Комухина. По её мнению, в нашем городе у них есть только одна проблема — отсутствие зрителей.

Я считаю этих людей настоящими альтруистами, они видят смысл делать что-то там, где это никому не нужно,добавляет Алиса Горшенина.

Евгений Комухин — художник и куратор выставок — тоже учился в пединституте, но на факультете массовых технологий. После учёбы он жил в Санкт-Петербурге, где участвовал в выставках, а когда вернулся, решил организовывать подобное в Тагиле.

Я люблю наш город, и мне кажется, всё зависит от настроя и желания. Любое место на планете может быть центром мира. Ко всему, что я делаю в своей жизни, я отношусь как к художественному проекту. Поэтому не имеет значения, где ты находишься,объясняет Комухин.

Евгений Комухин на открытии одной из выставок в SPACE PLACE Фото: сообщество "Вконтакте" галереи SPACE PLACE

По его мнению, ситуация с современным искусством в городе с каждым годом становится всё лучше, но важна не только творческая инициатива, но и её финансирование.

В этом году нам удалось получить грант, чтобы сделать несколько проектов для местных авторов, и это очень стимулирует творческую активность.

В галерее SPACE PLACE на базе Центральной городской библиотеки Евгений курирует выставки современного искусства и фотографии, а также постоянно ищет для своих проектов новые площадки. По его словам, сейчас он планирует активно развивать в городе стрит-арт.