Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Наибольшее число разводов зафиксировано в Сахалинской области (5,1 на тысячу человек). На втором месте оказалась Карелия (4,6), следом идут Мурманская область, Белгородская область и Ненецкий АО.

Меньше всего разводов зарегистрировано в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. По словам экспертов, это связано с религиозными традициями народов Кавказа.

Высокий показатель по числу разводов в Сахалинской области связан с миграционными процессами, в частности с началом вступления в действие больших нефтегазовых проектов, подобная статистика там наблюдается уже около 10 лет. При этом, в регионе отмечен высокий показатель рождаемости.