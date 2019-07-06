Уралец обвинил Шнурова в «распространении» импотенции
Сегодня, 10:48ОбществоФото: страница Сергея Шнурова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Руководитель Уральского центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил певца Сергея Шнурова в «распространении» импотенции, сообщает информагентство Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Накануне концерта группы «Ленинград» в Екатеринбурге Чеурин написал на своей странице в соцсети, что концерты Шнурова — это «прямая методика отъема у слушателей мужской родовой силы, то есть превращение участников в импотентов, лишенных самой способности создать семью и родить здоровых детей».
Также уралец назвал выступление «Ленинграда» «сатанистским шабашом».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей