Уралец обвинил Шнурова в «распространении» импотенции

Накануне концерта группы «Ленинград» в Екатеринбурге Чеурин написал на своей странице в соцсети, что концерты Шнурова — это «прямая методика отъема у слушателей мужской родовой силы, то есть превращение участников в импотентов, лишенных самой способности создать семью и родить здоровых детей».