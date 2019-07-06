В Екатеринбурге отметили победу в борьбе за Универсиаду

К гостям мероприятия обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил всех, кто болел за Екатеринбург и поддерживал заявку. Глава региона поздравил свердловчан и подчеркнул, что Универсиада станет ярким и запоминающимся событием в жизни Екатеринбурга.

Наследие Универсиады украсит Екатеринбург, оно будет способствовать дальнейшему комфортному проживанию уральцев,отметил губернатор.

Мэр столицы Урала Александр Высокинский сказал, что Универсиада станет еще одним шагом в развитии города, отметив также, что одержать победу удалось благодаря положительному опыту проведения ЧМ-2018.