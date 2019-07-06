В Екатеринбурге отметили победу в борьбе за Универсиаду

6 июля в Екатеринбурге на Плотинке прошел большой общегородской праздник, посвященный победе в борьбе за Универсиаду-2023, сообщается на официальном сайте мэрии.
К гостям мероприятия обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил всех, кто болел за Екатеринбург и поддерживал заявку. Глава региона поздравил свердловчан и подчеркнул, что Универсиада станет ярким и запоминающимся событием в жизни Екатеринбурга.
Наследие Универсиады украсит Екатеринбург, оно будет способствовать дальнейшему комфортному проживанию уральцев,отметил губернатор.
Мэр столицы Урала Александр Высокинский сказал, что Универсиада станет еще одним шагом в развитии города, отметив также, что одержать победу удалось благодаря положительному опыту проведения ЧМ-2018.
Для горожан в честь праздника была организована спортивная эстафета, для детей установлены батуты, также состоялся концерт, на который были приглашены музыканты и диджеи.