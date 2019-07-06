В Госдуме предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах

По мнению Чернышова, у молодежи становится все меньше шансов получить высшее образование, так как платить молодым людям нечем. Нужно дать шанс талантливым людям самореализоваться, подчеркнул он.

В письме говорится, что в российских вузах уменьшается количество бюджетных мест. Если в 2019 году число мест составляет 518,4 тысячи, то к 2020 этот показатель уменьшится на 2% и ежегодно будет опускаться на 4%. Таким образом, к 2024 году количество упадет до 432,2 тысячи бюджетных мест.

Данную тенденцию пора менять, отметил Чернышов, иначе Россия рискует «скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье».

О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить? Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями, говорится в письме к Котюкову.