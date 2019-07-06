В Тавде открыли колонию для экс-силовиков

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Колония строго режима для экс-силовиков начала работать в Свердловской области на базе ИК-26, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по региону.
Ранее в ИК-26 находились осужденные, приговоренные к строгому режиму содержания. С весны этого года в колонию начали этапировать бывших силовиков, приговоренных к аналогичному режиму. Колония способна вместить более 700 человек.
В 2018 году в тавдинской ИК был проведен ремонт, создается система производственных участков для нового контингента. Ранее осужденные в ИК-26 занимались деревообработкой.
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