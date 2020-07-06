Адвокат Собчак рассказал о ходе дела о нападении в Среднеуральском монастыре

Бадамшин сообщил, что сделает все для того, чтобы данное дело расследовалось по статье 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), так как, по его мнению, имеются очевидные признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженной с насилием.

Адвокат отмечает, что готов представить доказательства вины защитников монастыря, однако главной задачей сейчас видит содействие в движению дела, чтобы полицейские передали материалы в следственный комитет.