Адвокат Собчак рассказал о ходе дела о нападении в Среднеуральском монастыре
Адвокат телеведущей Ксении Собчак Сергей Бадамшин сообщил, что отделом полиции № 28 Среднеуральска проводится проверка по факту сообщения о нападении на съемочную группу в скандально известном женском монастыре недалеко от города, сообщает Е1.RU.
Бадамшин сообщил, что сделает все для того, чтобы данное дело расследовалось по статье 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), так как, по его мнению, имеются очевидные признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженной с насилием.
Адвокат отмечает, что готов представить доказательства вины защитников монастыря, однако главной задачей сейчас видит содействие в движению дела, чтобы полицейские передали материалы в следственный комитет.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак отправилась в Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого был схиигумен Сергий (Романов), снимать фильм о том, что дети, воспитывающиеся при монастыре, подвергаются насилию. Тогда сторонники отца Сергия напали на Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова, которому сломали руку, отняли камеру и удалили отснятый материал.